Політика

11:35 28.09.2023

КВУ: 30 нардепів від забороненої "ОПЗЖ" залишаються на керівних посадах у Раді

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КВУ: 30 нардепів від забороненої "ОПЗЖ" залишаються на керівних посадах у Раді

30 народних депутатів від забороненої судом політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) залишаються на керівних посадах у Верховній Раді України, повідомляє Комітет виборців України (КВУ).

За даними КВУ, ці нардепи, зокрема, обіймають посади голів, заступників, секретарів комітетів Верховної Ради, а також посади керівників і співголів груп із міжпарламентських зв'язків ВР.

На керівних посадах у комітетах ВР перебувають:

- Олександр Фельдман (секретар Комітету з питань екологічної політики та природокористування),

- Юлій Іоффе (заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг),

- Михайло Макаренко (заступник голови Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування),

- Григорій Суркіс (секретар Комітету з питань молоді та спорту),

- Дмитро Ісаєнко (секретар Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування),

- Олександр Лукашев (перший заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій),

- Василь Німченко (перший заступник голови Комітету з питань правової політики),

- Григорій Мамка (заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності),

- Михайло Папієв (секретар Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України),

- Сергій Ларін (секретар Комітету з питань цифрової трансформації).

Крім цього, частина колишніх депутатів фракції "ОПЗЖ" входить до керівного складу груп із міжпарламентських зв'язків Верховної Ради.

Зокрема, посади керівників і співголів обіймають 22 депутати забороненої партії. Вони працюють із такими країнами, як Швейцарія, Угорщина, Туркменістан, Колумбія, Південна Корея, Куба, Норвегія, ПАР, Азербайджан, Ангола, Аргентина, Афганістан, Бельгія, Болгарія, Ботсвана, Греція, Еквадор, Ефіопія, Ірак, Казахстан, Катар, Китай.

Показово, що співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Угорщиною та керівником групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ангола є Нестор Шуфрич, а посаду співголови групи зі зв'язків з Китаєм обіймає представник "батальйону Монако" Григорій Суркіс, зазначили в КВУ.

"Для депутатів від екс-ОПЗЖ у парламенті створено "тепличні" умови. Але збереження керівних посад за депутатами заборонених проросійських партій - це не лише питання політичної відповідальності, а насамперед питання національної безпеки. А дуже складні відносини України з Угорщиною та Китаєм можуть залежати також від роботи (або повної відсутності роботи) груп із міжпарламентських зв'язків, які очолюють люди з найближчого оточення Медведчука", - пояснив керівник КВУ Олексій Кошель.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" й у такий спосіб остаточно заборонив її діяльність в Україні.

Теги: #рада #кву #посади #опзж

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