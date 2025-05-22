Інтерфакс-Україна
Політика
17:22 22.05.2025

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

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Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Парламентарії пропонують Верховній Раді дозволити народним депутатам обіймати посади прем'єр-міністра, міністра та їх заступників.

Відповідний законопроєкт № 13304 про внесення змін до деяких законів щодо визначення видів діяльності, які є сумісними з виконанням депутатських повноважень, зареєстровано у Верховній Раді в середу, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, пропонується імплементувати сучасний підхід до сумісності депутатського мандату з політичними посадами та дозволити обіймати посади прем’єр-міністра України, першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра за умови, що такі посади не належать до державної служби відповідно до спеціального закону.

"Такий підхід забезпечує баланс між принципом поділу влади та принципом політичної відповідальності парламенту, а також узгоджується з міжнародною практикою в країнах зі схожою формою державного устрою", - говориться у пояснювальній записці.

Автори законопроєкту - нардепи з фракції "Слуга народу", серед яких Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко.

Згідно із законом про Кабінет міністрів, посади членів уряду належать до політичних посад, на які не поширюється законодавство про державну службу.

Теги: #кабмін #рада #посади

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