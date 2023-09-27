Політика

13:53 27.09.2023

ВР пропонують змінити законодавство для реформування БЕБ

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ВР пропонують змінити законодавство для реформування БЕБ

Серед першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки - переформатування складу конкурсної комісії з призначення директора БЕБ. Це випливає з оприлюдненого на сайті Верховної Ради законопроєкту №10088 "Щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України".

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, його автори пропонують за прикладом практик Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції переформатувати склад конкурсної комісії з призначення директора БЕБ і змінити вимоги до її діяльності, що забезпечить проведення нового прозорого конкурсу на обіймання посади керівника бюро за участю в конкурсній комісії міжнародних експертів.

Зокрема, законопроєкт пропонує зменшити кількість членів конкурсної комісії до семи осіб: три, визначені Кабінетом Міністрів, і чотири, також рекомендовані Кабміном на підставі пропозицій міжнародних й іноземних організацій, які протягом останніх трьох років до дня завершення терміну повноважень директора БЕБ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сферах проведення структурних реформ, фінансової та технічної підтримки, реформування органів кримінальної юстиції, зокрема запобігання і протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки, корупції, відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у чинному законі у складі конкурсної комісії дев’ять членів: по три особи, рекомендованих Радою національної безпеки і оборони, Верховною Радою та Кабміном).

Крім цього, пропонується вилучити із закону норму, згідно з якою членом конкурсної комісії має бути громадянин України. Законопроєкт також обумовлює, що член конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно в режимі відеоконференції.

Автори законопроєкту також пропонують увести в закон нове положення, згідно з яким фінансування діяльності конкурсної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Законопроєкт передбачає, що протягом року діючі співробітники БЕБ мають пройти атестацію, порядок якої затверджує директор БЕБ, а здійснює кадрова комісія в центральному апараті. Кадрова комісія під час атестації дає оцінку професійній компетентності, рівню знань і навичок, професійній етиці, доброчесності та наявності конфлікту інтересів.

Як повідомлялося, група з 19 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №10088 "Щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України".

За словами одного з авторів законопроєкту Ярослава Железняка (фракція "Голос"), під час розроблення проєкту документа взято до уваги найкращі світові практики - міжнародний конкурс, переатестація всього персоналу й гарантії незалежності БЕБ.

Народні депутати вже реєстрували в парламенті законопроєкт про перезавантаження БЕБ (№9080) на початку березня 2023 року. Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, цей законопроєкт відкликано 21 вересня.

Теги: #рада #беб

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