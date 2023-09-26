Політика

17:42 26.09.2023

Зеленський обговорив із головою Нацради Австрії питання євроінтеграції та спільних економічних проєктів

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою, який перебуває з візитом в Україні, та обговорив із ним питання європейської інтеграції України та взаємодії з Австрією в цьому контексті.

Як повідомляється на сайті президента України у вівторок, глава держави поінформував про перебіг виконання рекомендацій Європейської Комісії щодо статусу кандидата на членство в ЄС і наголосив на важливості ухвалення позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в Євросоюзі.

"Підтримка європейських прагнень України дуже важлива. Це один із чинників, які мотивують українців, захищають державу та цивілізоване майбутнє", - сказав президент.

Зеленський відзначив зацікавленість України в розширенні присутності австрійського бізнесу та реалізації спільних проєктів, які дадуть змогу створити нові робочі місця в нашій країні.

Сторони також обмінялися думками щодо актуальних питань співпраці в регіоні Східної Європи.

Теги: #австрія #соботка #зеленський

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