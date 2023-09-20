Перед зустріччю Зеленського з Нетаньягу було виявлено мережу інтернет-ботів, що розганяє наклеп проти України, - посольство

Перед зустріччю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу на полях Генеральної асамблеї ООН було виявлено мережу ботів у соцмережі Х (колишній Twitter), що розганяє наклеп проти України та українців, заявило посольство України в Ізраїлі.

"Перед зустріччю прем'єр-міністра Нетаньягу і президента Зеленського ми виявили ворожу мережу ботів на Х. Недостовірна мережа поширює наклеп на івриті на президента Зеленського та український народ", - ідеться в повідомленні посольства у фейсбуці.