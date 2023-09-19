Політика

16:43 19.09.2023

Заява України про можливе введення заборони на польські продукти - це просто тиск - польський міністр

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Заява прем'єр-міністра України про можливе введення заборони на польські продукти є просто тиском на Польщу, заявив у вівторок міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш, пише польське видання pap.pl.

"Це просто чинення тиску. Ми не здамося, оскільки це в інтересах польських фермерів, і для нас найголовніше", - сказав він під час візиту на завод Dawton у Мілеюві-Осаді (Люблінське воєводство).

Розповідаючи про заборону на імпорт української агропродукції до Польщі, Телуш наголосив, що Польща не відхилиться від цього шляху.

"Польща дбатиме про польських фермерів. Вона дбатиме про польські інтереси, щоб зерно не пропадало даремно. Я думаю, ми вже багато разів показали, що ми жорсткі в цьому відношенні, тому що це важливо і дає хороші результати", - резюмував польський міністр.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок припустив ухвалення рішення про заборону імпорту певних категорій товарів із Польщі та Угорщини, якщо ті не погодяться на узгоджені з Європейською Комісією заходи й не скасують односторонніх заборон щодо української агропородукції.

"Україна судитиметься у Світовій організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Одночасно наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю над експортом 4 груп агротоварів з України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Європейська Комісія 2 травня запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку і шкодить фермерам. 5 червня обмежувальні заходи було пролонговано до 15 вересня.

Після зняття обмежень на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок борошна і круп. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

 

Теги: #зерно #польща

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