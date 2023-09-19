У ЄК повідомляють, що Польща, Угорщина і Словаччина не припиняли роботу в Координаційній платформі щодо української сільгосппродукції

Польща, Угорщина і Словаччина продовжили участь у Координаційній платформі, робота якої спрямована на розв'язання проблем, пов'язаних з експортом української сільськогосподарської продукції до країн ЄС.

Про це у вівторок у Брюсселі повідомила представниця Європейської Комісії Міріам Гарсія, відповідаючи на запитання журналістів, чи є достовірною інформація про те, що ці країни, які раніше заявили про одностороннє повторне запровадження заборони на ввезення сільгосппродукції з України, також припинили участь у роботі Координаційної платформи.

За її словами, в понеділок відбулося 10-те засідання Координаційної платформи, в рамках якої обговорювався представлений Україною план дій із контролю за експортом. "На цій зустрічі були присутні всі держави-члени з сусідніх країн і відбувся обмін думками щодо цього плану дій. Ми домовилися, що продовжимо обговорення на цій основі та з урахуванням ухвалення Україною цього плану дій", - констатувала Гарсія.

Водночас представниця ЄК іще не знає, чи порушили законодавство ЄС ці країни, знову запровадивши в односторонньому порядку заборону після того, як рішенням Європейської Комісії попередню заборону не було продовжено. "Я думаю, що ми ще перебуваємо на ранній стадії процесу, щоб робити висновки про те, чи існує порушення законодавства ЄС. Ми подивимося, чи так це, і діятимемо відповідно", - сказала вона.