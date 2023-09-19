Політика

15:29 19.09.2023

У ЄК повідомляють, що Польща, Угорщина і Словаччина не припиняли роботу в Координаційній платформі щодо української сільгосппродукції

1 хв читати
У ЄК повідомляють, що Польща, Угорщина і Словаччина не припиняли роботу в Координаційній платформі щодо української сільгосппродукції

Польща, Угорщина і Словаччина продовжили участь у Координаційній платформі, робота якої спрямована на розв'язання проблем, пов'язаних з експортом української сільськогосподарської продукції до країн ЄС.

Про це у вівторок у Брюсселі повідомила представниця Європейської Комісії Міріам Гарсія, відповідаючи на запитання журналістів, чи є достовірною інформація про те, що ці країни, які раніше заявили про одностороннє повторне запровадження заборони на ввезення сільгосппродукції з України, також припинили участь у роботі Координаційної платформи.

За її словами, в понеділок відбулося 10-те засідання Координаційної платформи, в рамках якої обговорювався представлений Україною план дій із контролю за експортом. "На цій зустрічі були присутні всі держави-члени з сусідніх країн і відбувся обмін думками щодо цього плану дій. Ми домовилися, що продовжимо обговорення на цій основі та з урахуванням ухвалення Україною цього плану дій", - констатувала Гарсія.

Водночас представниця ЄК іще не знає, чи порушили законодавство ЄС ці країни, знову запровадивши в односторонньому порядку заборону після того, як рішенням Європейської Комісії попередню заборону не було продовжено. "Я думаю, що ми ще перебуваємо на ранній стадії процесу, щоб робити висновки про те, чи існує порушення законодавства ЄС. Ми подивимося, чи так це, і діятимемо відповідно", - сказала вона.

Теги: #зерно #єврокомісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 19.09.2023
Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС

Мінагрополітики озвучило принципи системи обмеження експорту українського зерна до ЄС

13:34 19.09.2023
Єврокомісія пропонує Раді продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на один рік

Єврокомісія пропонує Раді продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на один рік

13:14 19.09.2023
Якщо Польща та Угорщина не скасують заборони на українську агропродукцію, Україна заборонить імпорт низки товарів із цих країн - Шмигаль

Якщо Польща та Угорщина не скасують заборони на українську агропродукцію, Україна заборонить імпорт низки товарів із цих країн - Шмигаль

12:19 19.09.2023
Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно

Прем'єр Хорватії заявив, що не імпортуватиме українське зерно

10:55 19.09.2023
Румунія високо оцінила представлений Україною план з експорту зерна

Румунія високо оцінила представлений Україною план з експорту зерна

10:29 19.09.2023
Із порту "Чорноморськ" вийшло судно із зерном - Кубраков

Із порту "Чорноморськ" вийшло судно із зерном - Кубраков

08:01 19.09.2023
Аграрний єврокомісар здивований скаргою України в СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину, сподівається на вирішення шляхом діалогу

Аграрний єврокомісар здивований скаргою України в СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину, сподівається на вирішення шляхом діалогу

21:30 18.09.2023
Після тестування системи контролю імпорту українського зерна Словаччина буде готова скасувати заборону

Після тестування системи контролю імпорту українського зерна Словаччина буде готова скасувати заборону

19:30 18.09.2023
Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції

Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції

19:09 18.09.2023
Польща, Угорщина і Словаччина відмовилися від роботи Координаційної платформи ЄК щодо українського зерна через можливе подання Україною позову до СОТ

Польща, Угорщина і Словаччина відмовилися від роботи Координаційної платформи ЄК щодо українського зерна через можливе подання Україною позову до СОТ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення ЄС

У держбюджеті-2024 коштів на вибори не передбачено - Шмигаль

Офіційно підтверджено зустріч Зеленського з Нетаньягу - посольство України в Ізраїлі

У МЗС України закликали Брюссель запитати пояснення в Угорщини, чому Сіярто поширює дезінформацію проти ЄС в Азії

ЄС має визначити концепцію успішного розширення союзу - глава ЄК

ОСТАННЄ

У ЄС не виключають надходження вже в жовтні пропозицій щодо нового пакету антиросійських санкцій - ЗМІ

Понад 100 громадських організацій закликають не проводити вибори під час війни - "Опора"

Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю обговорив війну в Україні

Віталій Кличко на саміті Інституту Стерна Стюарта в Німеччині говорив про підтримку України та передумови швидкої відбудови України

Віталій Кличко домовився з німецькими партнерами про передачу захисникам 100 дронів нового покоління

Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення ЄС

У держбюджеті-2024 коштів на вибори не передбачено - Шмигаль

Офіційно підтверджено зустріч Зеленського з Нетаньягу - посольство України в Ізраїлі

Віталій Кличко зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн – обговорювали підтримку вступу України до ЄС

У МЗС України закликали Брюссель запитати пояснення в Угорщини, чому Сіярто поширює дезінформацію проти ЄС в Азії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА