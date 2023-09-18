Політика

16:02 18.09.2023

Понад 100 громадських організацій закликають не проводити вибори під час війни - "Опора"

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Понад 100 громадських організацій закликають не проводити вибори під час війни - "Опора"

 Понад 100 громадських організацій підписали заяву про неможливість проведення виборів в активній фазі війни і закликають міжнародних партнерів збільшувати підтримку України, щоб війна закінчилася якнайшвидшою перемогою, а демократичні вибори стали можливими.

"Вибори і повномасштабна війна - несумісні. Ця ідея вкрай небезпечна та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою імовірністю - і до значної дестабілізації держави в цілому. Ключовими є виклики, пов'язані з вільним формуванням політичної волі в умовах активної фази війни, неможливістю забезпечити повноцінну участь військових і виборців за кордоном, відсутністю політичної конкуренції в умовах звуження прав і свобод під час правового режиму воєнного стану", - ідеться в заяві, текст якої розміщено на сайті Громадянської мережі "Опора" в понеділок.

Громадські організації нагадують, що законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану, а ч. 4 ст. 83 Конституції України прямо забороняє припиняти повноваження парламенту й автоматично продовжує їх до обрання нового скликання після війни.

Крім того, дезінформація, яку масово поширюють в Україні та світі росіяни, буде спрямована на підрив довіри до організаторів та учасників кампанії з метою делегітимізації процесу та його результатів. Також в умовах воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод, унаслідок чого під час війни неможливо повністю забезпечити свободу слова та преси, що є запорукою вільної та чесної конкуренції на виборах.

Зазначається, що близько 20% території України окуповані або є місцем бойових дій, ще стільки ж перебуває в зоні безпосередньої досяжності артилерійських установок, і це створить безпрецедентні та невиправдані ризики.

"У воєнний же час такі витрати невиправдані та цинічні, адже Україна все ще бореться за своє існування і потребує більше зброї та боєприпасів, оснащення лікарень та іншої гуманітарної допомоги", - зазначають ініціатори заяви.

Вони додають, що вибори в Україні мають відбутися - але тільки після завершення війни та перемоги України, настання безпеки та інших умов, за яких такі вибори буде можливо організувати вільно, чесно, демократично та доступно.

Організації закликають Верховну Раду не проводити вибори під час війни, а терміново розпочати повноцінну експертну роботу з подолання викликів у проведенні післявоєнних виборів, заздалегідь розробити необхідні законопроєкти після інклюзивних дискусій та забезпечити принцип правової визначеності.

Організації закликають міжнародних партнерів України збільшувати системну підтримку у військовій, гуманітарній та економічній галузях, щоб війна закінчилася якнайшвидше перемогою України, а демократичні вибори стали можливі.

Підписати і публічно підтримати заяву можна за посиланням: https://forms.gle/7j7Bg55gGS5q5B5BA

Теги: #опора #вибори

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