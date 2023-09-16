Політика

16:00 16.09.2023

Віталій Кличко домовився з німецькими партнерами про передачу захисникам 100 дронів нового покоління

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Мер Києва Віталій Кличко домовився з інвесторами та німецькими виробниками дронів про передачу Києву 100 тактичних безпілотників нового покоління. Ці дрони столиця відправить захисникам на передову. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління, які вже тестували в Україні. А столиця спрямує техніку нашим захисникам на фронт. Про це ми домовилися з інвестором та керівництвом компанії сьогодні на щорічному самміті Інституту Стерна Стюарта, що відбувається в Німеччині", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що столиця допомагає бійцям не лише за кошти столичного бюджету.  

"Київ продовжує допомагати нашим воїнам. І виділяючи кошти з бюджету міста (минулого року майже 1 мільярд гривень, цього року - 5 мільярдів), і залучаючи допомогу від партнерів.  Ми передаємо бійцям на фронт автомобілі, швидкі, спорядження, дрони, аптечки. І я продовжую домовлятися з партнерами та друзями України й Києва, щоб залучати більше такої допомоги", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка цього року до 5 мільярдів гривень збільшено допомогу ВСУ з бюджету Києва. Крім того, Київрада 31 серпня проголосувала за виділення Силам безпеки та оборони 800 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд. Віталій Кличко запропонував також передати Міністерству оборони 300 мільйонів гривень у вигляді субвенції для придбання дронів.

Теги: #кличко #допомога #німеччина #дрони

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