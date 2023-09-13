Політика

11:04 13.09.2023

Президенти Польщі та України зустрінуться найближчим часом для обговорення імпорту українського зерна

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Президенти Польщі та України зустрінуться найближчим часом для обговорення імпорту українського зерна

Глава канцелярії польського президента Павел Шрот повідомив про підготовку зустрічі президентів Польщі та України Анджея Дуди і Володимира Зеленського, вона відбудеться найближчим часом, повідомляє польське радіо RMF FM.

"Я не хочу забігати наперед, тому що маю свої дані, проте різні міркування безпеки також відіграють роль. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни. Він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії", - сказав Шрот, відповідаючи на запитання, коли може відбутися зустріч двох президентів.

Шрот також повідомив, що президент Дуда підтримує позицію польського уряду щодо одностороннього продовження ембарго на український агроімпорт.

"Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод унаслідок потрясінь, пов'язаних із російською агресією проти України... і транспортування цього українського зерна через Польщу до цих країн має бути полегшене", - сказав голова канцелярії.

Як повідомлялося, уряд Польщі у своїй резолюції задекларував намір продовжити заборону на імпорт українських пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, якщо її не продовжить Європейська комісія.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь заявив про звернення до арбітражу Світової організації торгівлі в разі блокування Польщею експорту українського зерна.

 

Теги: #зерно #дуда #зеленський

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