Політика

17:37 12.09.2023

Президент у своєму вето пропонує зробити реєстр декларацій відкритим, але з урахуванням низки особливостей

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Президент у своєму вето пропонує зробити реєстр декларацій відкритим, але з урахуванням низки особливостей

Президент України Володимир Зеленський у своєму вето на закон про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування пропонує Верховній Раді зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але водночас врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів.

Відповідні пропозиції глави держави до законопроєкту №9534 оприлюднено на сайті парламенту.

"Не можу погодитися із запропонованим законом підходом, за яким не забезпечується відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - зазначає президент.

Він пропонує встановити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного держреєстру декларацій.

Водночас глава держави вважає за необхідне визначити в законі, що у відкритому доступі не відображатимуться декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Управління державної охорони, Збройних сил України та інших військових формувань. Крім цього, не відображатимуться декларації співробітників поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій, а також поранених, полонених, миротворців, осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. НАЗК вилучає з відкритого доступу такі декларації на підставі письмового подання керівника держоргану, у якому проходить службу (працює) відповідний суб'єкт декларування.

Згідно з пропозиціями президента, ці винятки не стосуються військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя або відряджених на такі посади; тих, хто входить до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них; тих, хто проходить службу в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів); тих, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Президент також пропонує встановити, що з дня, наступного за днем припинення або скасування воєнного стану, НАЗК забезпечить відкритий доступ до декларацій, що містяться в Єдиному держреєстрі, всім особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, (...) не пізніше 60 днів з дня набрання чинності цим законом", - зазначено також у пропозиціях президента.

Теги: #декларування #зеленський

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