Зеленський обговорив із Бербок поточні оборонні потреби України та зміцнення ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент докладно зупинився на нагальних потребах сил оборони України на полі бою. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню української ППО, зокрема для захисту Півдня України та "зернового коридору". Президент відзначив важливість залучення додаткової допомоги з боку партнерів для посилення артилерії наших захисників, зокрема завдяки системам калібру 155 мм та ракетам великої дальності", - зазначається в повідомленні.

Крім того, відбувся обмін думками щодо європейської інтеграції України та прогресу, досягнутого Україною у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ до ЄС.

Президент також наголосив на налаштованості України на тісну співпрацю з Німеччиною в підготовці до наступної міжнародної Конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Берліні влітку 2024 року.

"Важливо забезпечити максимально конкретні практичні результати конференції", - наголосив Зеленський.

Окремо він позитивно оцінив той факт, що Бербок розпочала свій візит до України з відвідин одного з об'єктів енергетичної інфраструктури в Київській області. У цьому контексті було зазначено, що зміцнення стійкості енергетичної сфери є одним із пріоритетів для України напередодні зимового періоду.

Президент подякував Німеччині за вагому підтримку України, зокрема військову та фінансову. Окремо було відзначено новий пакет оборонної допомоги з боку ФРН та суттєвий внесок у посилення ППО України.

"Я дякую канцлеру Шольцу, його команді та всьому німецькому народові. Під час мого візиту до Німеччини ми відчували сильну підтримку з боку вашого суспільства", - наголосив він.