Політика

14:44 11.09.2023

ЄС не визнає результатів незаконних виборів, які РФ провела в окупованих районах України, - представництво

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ЄС не визнає результатів незаконних виборів, які РФ провела в окупованих районах України, - представництво

Європейський Союз рішуче засуджує проведення Російською Федерацією нелегітимних так званих виборів на окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, в окремих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Ми рішуче відкидаємо цю марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частини українських територій... Європейський Союз не визнає і не визнаватиме ані проведення цих так званих виборів, ані їхніх результатів. Політичне керівництво Росії та особи, причетні до їх організації, відповідатимуть за ці незаконні дії", - ідеться в заяві Високого представника від імені ЄС, розміщеній на сайті Представництва ЄС в Україні в понеділок.

У представництві зазначили, що ці незаконні "вибори" відбулися в умовах примусової та незаконної видачі Росією паспортів, зокрема дітям, примусового переміщення та депортації, масових і систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян з боку Росії та нелегітимно призначеної влади на тимчасово окупованих територіях України.

У ЄС наголосили, що високо цінують мужність жителів України, які виступили проти фіктивного голосування і продовжують опиратися російській окупації, а також залишаються твердо відданими підтримці України та її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

"Крім того, вибори в Росії відбувалися в дуже обмежених умовах через агресію проти України. Російська влада посилила внутрішні репресії шляхом запровадження військової цензури та подальшого переслідування опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та інших критично налаштованих голосів, застосовуючи репресивні закони та політично мотивовані вироки. Це призвело до обмеження громадянських і політичних прав, не дозволяючи багатьом кандидатам балотуватися та обмежуючи вибір російських виборців і доступ до точної інформації про кандидатів", - наголошується в повідомленні.

У ЄС засудили тиск на незалежну групу спостереження за виборами "Голос", включно з затриманням її співголови Григорія Мелконянца, і закликали РФ забезпечити продовження спостереження за виборами з боку ОБСЄ.

Теги: #вибори #єс #окупація

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