Політика

04:35 10.09.2023

У Києві внаслідок пожежі загинула жінка - ДСНС

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У Голосіївському районі столиці внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку загинула жінка, ще одна людина отримала отруєння продуктами горіння, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України у суботу.

"На місце виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття на місце було встановлено, що спалах відбувся у квартирі на першому поверсі 10 поверхового житлового будинку. У сильно задимленій квартирі рятувальники знайшли двох людей і передали медикам. Рятувальники одразу приступили до рятувальників. гасіння. О 20:25 спалах було локалізовано на площі 20 кв.м, а о 20:38 – ліквідовано. На жаль, потерпілий чоловік з ознаками отруєння продуктами горіння, і загибла жінка – власники квартири", повідомляє ДСНС у Telegram.

Причини пожежі встановлюють правоохоронці.

Теги: #україна #київ #пожежа

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