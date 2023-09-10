У Києві внаслідок пожежі загинула жінка - ДСНС

У Голосіївському районі столиці внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку загинула жінка, ще одна людина отримала отруєння продуктами горіння, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України у суботу.

"На місце виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття на місце було встановлено, що спалах відбувся у квартирі на першому поверсі 10 поверхового житлового будинку. У сильно задимленій квартирі рятувальники знайшли двох людей і передали медикам. Рятувальники одразу приступили до рятувальників. гасіння. О 20:25 спалах було локалізовано на площі 20 кв.м, а о 20:38 – ліквідовано. На жаль, потерпілий чоловік з ознаками отруєння продуктами горіння, і загибла жінка – власники квартири", повідомляє ДСНС у Telegram.

Причини пожежі встановлюють правоохоронці.