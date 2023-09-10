Умеров: нам потрібно впровадити нову філософію ставлення до воїнів

Новопризначений міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що його обов'язок на посаді голови оборонного відомства – зробити “все можливе та неможливе”, щоб українські воїни були забезпечені всім необхідним та наголосив на необхідності впровадження нової філософії ставлення до них.

“Пан президент сказав учора, і я поділяю ті самі цінності, що найвищим пріоритетом для нас сьогодні є наші воїни, їхнє життя, безпека, гідність. Нам потрібно запровадити нову філософію ставлення до воїнів. Мій обов'язок як міністра оборони – зробити все можливе та неможливе для того, щоб наші воїни були забезпечені та оснащені всім необхідним”, - сказав він, виступаючи на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

За словами міністра, це включає зброю, військову техніку, уніформу, засоби індивідуального захисту, продукти харчування, медикаменти, охорону здоров'я, освіту, людські ресурси, рекрутинг та "навіть церемонії поховання".

Крім того, він наголосив на необхідності забезпечення поваги до гідності солдатів у всіх взаємодіях з державою.

“Це також включає цифровізацію. Немає місця бюрократії та паперової тяганини для армії на війні. Все має бути діджіталізоване, а про кібербезпеку подбаємо ми”, - сказав Умеров.