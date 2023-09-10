Буданов розповів про просування контрнаступу, головна проблема - мінування та безліч дронів-камікадзе

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що просування українських воїнів продовжуватиметься, назвавши основною складністю, зокрема на півдні, суцільне мінування територій.

Відповідаючи на запитання щодо успіхів українського контрнаступу на південному сході країни, Буданов зазначив, що наступ йде на кількох напрямках, а не лише там.

“Хоч би там кому не здавалося, наступ триває. Воно йде не так швидко, як би я хотів, я це теж не приховую. Але я насамперед не головнокомандувач і не начальник Генштабу, ці питання краще адресувати їм. Все, що я вам можу сказати, що ситуація там (на фронті – ІФ-У) досить складна. У супротивника вона складна максимально. З нашого боку, складність просування, бо суцільне мінування”, - сказав він на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

Буданов також визнав, що у росіян добре побудовано лінію оборони, "причому не одну лінію", а також є величезна кількість переносних протитанкових комплексів. За його словами, артилерія з боку супротивника "грає вже не першу роль".

"Головні проблеми, з якими зіткнулися - це суцільне мінування та величезна кількість малих дронів-камікадзе", - заявив голова військової розвідки.

Відповідаючи на запитання про те, чи вплине зміна погоди на контрнаступ, Буданов сказав, що “так чи інакше бойові дії продовжаться”, проте визнав, що “в холоді, мокротинні та бруді воювати складніше”.

“Бойові дії продовжуватимуться. Наступальна операція на всіх напрямках, а я підкреслю, вона йде на кількох напрямках, так само продовжуватиметься", - зазначив Буданов.

Водночас він заявив що росіяни втратили військову міць за час здійснення агресії проти України.

“Професійна армія у загальному розумінні закінчилася ще минулої осені, вони воюють мобілізованими. Це також цілком очевидний факт. Виробництво нових типів озброєння та техніки на недостатньому рівні. Те, що вони декларують та намагаються показати – не відповідає дійсності”, - сказав начальник військової розвідки.

За словами Буданова, росіяни не встигають адаптуватися до різких змін, і хоча російський режим не такий потужний, але це все ще не подоланий ворог.

“Не можна просто говорити, що у них все погано, що вони дурні тощо. Ні, це зовсім не так. Вони адаптуються, намагаються змінити тактику використання своїх збройних сил”, - наголосив він.

Керівник ГУР при цьому наголосив, що зі стратегією у росіян нічого не виходить, проте "з тактикою позитивні зрушення для них, на жаль, є". Зокрема, він наголосив, що РФ почала масово використовувати дрони, це те, “чого до війни проти України вони не мали”.

"Зараз вони копіюють багато в чому наші дії", - додав Буданов.