Політика

23:40 09.09.2023

Росіяни докладатимуть будь-яких зусиль для утримання Кримського півострова - ГУР Міноборони України

2 хв читати

РФ має намір докладати всіх зусиль для того, щоб утримати під своїм контролем окупований Кримський півострів, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.

“Якщо говорити про наступні плани РФ, вони докладатимуть будь-яких зусиль для того, щоб утримати Кримські півострова. І найголовніше – утримати не лише Крим, а й утримати Херсонську область, Запорізьку область”, - заявив він на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

У розвідці наголосили, що самого початку окупації Росія перетворила Кримський півострів на потужну військову базу, зокрема було відновлено всі військові об'єкти з часів Радянського Союзу.

"І найголовніше, Росія намагалася і не залишає тих планів, що Крим - це потужна військова база, яка дозволить контролювати повністю Чорноморсько-Азовський регіон, робити проекцію сили на Середземне море, що, по суті, вони роблять", - сказав Скибицький. .

Він нагадав, що на сьогоднішній день РФ активно використовує Кримський півострів для забезпечення угруповання військ Херсонської та Запорізької областей. Також у Криму продовжується підготовка російських підрозділів, у тому числі новосформованих.

"Останній приклад - це новосформована 18-та армія, яка зараз активно застосовується на Запорізькому напрямку, для того, щоб не допустити успіху в наших конступальних діях", - зазначив Скибицький.

У ГУР заявили, що “всі заходи та всі сили Росії сьогодні спрямовані на те, щоб утримувати захоплення регіону Херсонської області, Запорізької та утримувати Крим”.

Також він наголосив, що загроза, яку на сьогоднішній день становить для України Чорноморський флот, це насамперед носії крилатих ракет "Калібр".

“Ми не виключаємо, що Росія, а це є в їхніх планах, накопичуватиме зброю на території Кримського півострова, створюватиме нові формування і знову ж таки утримуватиме для того, щоб контролювати Чорне море. На сьогоднішній день завдяки успішним діям ЗСУ Чорноморський флот по суті закритий у Криму”, - сказав Скибицький.

Водночас він зазначив, що боротьба українських сил триває, і мета України – звільнити усі тимчасово окуповані території.

У ГУР запевнили, що Збройні сили України та штаби мають достатній досвід і для планування, і для активних наступальних дій, аби досягти стратегічної мети України – повного звільнення території від російського агресора.

Теги: #україна #крим #yes_annual_meeting

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:49 09.09.2023
"Обмежено придатних" в Україні більше не буде, - омбудсмен

"Обмежено придатних" в Україні більше не буде, - омбудсмен

23:06 09.09.2023
Буданов не вважає, що війна РФ проти України буде довготривалою

Буданов не вважає, що війна РФ проти України буде довготривалою

22:49 09.09.2023
РФ зосередила в Україні понад 420 тис. своїх військових - ГУР Міноборони

РФ зосередила в Україні понад 420 тис. своїх військових - ГУР Міноборони

22:39 09.09.2023
Вся лінія фронту працює на Starlink – Буданов

Вся лінія фронту працює на Starlink – Буданов

22:32 09.09.2023
Україна працює над механізмами залучення коштів за рахунок заморожених активів РФ для їх конфіскації – заступник глави ОП

Україна працює над механізмами залучення коштів за рахунок заморожених активів РФ для їх конфіскації – заступник глави ОП

05:13 09.09.2023
США близькі до узгодження поставок ATACMS в Україну - ЗМІ

США близькі до узгодження поставок ATACMS в Україну - ЗМІ

03:41 09.09.2023
У Сумській області внаслідок обстрілів поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та будинок культури

У Сумській області внаслідок обстрілів поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та будинок культури

02:31 09.09.2023
МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

01:15 09.09.2023
Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії

00:24 09.09.2023
Українська розвідка визначила перелік критичних цілей противника і методично працює по них - Скібіцький

Українська розвідка визначила перелік критичних цілей противника і методично працює по них - Скібіцький

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський наголошує на проблемі проведення виборів на окупованих територіях

Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

ОСТАННЄ

Зеленський наголошує на проблемі проведення виборів на окупованих територіях

Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

Порошенко: Головне завдання нового міністра оборони - ефективне і прозоре забезпечення ЗСУ

Зеленський і прем'єр Данії обговорили в Києві новий пакет оборонної допомоги

Зеленський прийме рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою Стефанішиною

ВР реформувала Службу дисциплінарних інспекторів ВРП на виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Чорноморська зернова ініціатива має відновитися без додаткових вимог або обмежень РФ - посол України в Туреччині

Блінкен: Американо-данські відносини важливі як ніколи, оскільки ми разом працюємо над підтримкою України

Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

Потрібен юридично зобов’язуючий міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності - Яценюк на КБФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА