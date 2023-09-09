Росіяни докладатимуть будь-яких зусиль для утримання Кримського півострова - ГУР Міноборони України

РФ має намір докладати всіх зусиль для того, щоб утримати під своїм контролем окупований Кримський півострів, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.

“Якщо говорити про наступні плани РФ, вони докладатимуть будь-яких зусиль для того, щоб утримати Кримські півострова. І найголовніше – утримати не лише Крим, а й утримати Херсонську область, Запорізьку область”, - заявив він на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

У розвідці наголосили, що самого початку окупації Росія перетворила Кримський півострів на потужну військову базу, зокрема було відновлено всі військові об'єкти з часів Радянського Союзу.

"І найголовніше, Росія намагалася і не залишає тих планів, що Крим - це потужна військова база, яка дозволить контролювати повністю Чорноморсько-Азовський регіон, робити проекцію сили на Середземне море, що, по суті, вони роблять", - сказав Скибицький. .

Він нагадав, що на сьогоднішній день РФ активно використовує Кримський півострів для забезпечення угруповання військ Херсонської та Запорізької областей. Також у Криму продовжується підготовка російських підрозділів, у тому числі новосформованих.

"Останній приклад - це новосформована 18-та армія, яка зараз активно застосовується на Запорізькому напрямку, для того, щоб не допустити успіху в наших конступальних діях", - зазначив Скибицький.

У ГУР заявили, що “всі заходи та всі сили Росії сьогодні спрямовані на те, щоб утримувати захоплення регіону Херсонської області, Запорізької та утримувати Крим”.

Також він наголосив, що загроза, яку на сьогоднішній день становить для України Чорноморський флот, це насамперед носії крилатих ракет "Калібр".

“Ми не виключаємо, що Росія, а це є в їхніх планах, накопичуватиме зброю на території Кримського півострова, створюватиме нові формування і знову ж таки утримуватиме для того, щоб контролювати Чорне море. На сьогоднішній день завдяки успішним діям ЗСУ Чорноморський флот по суті закритий у Криму”, - сказав Скибицький.

Водночас він зазначив, що боротьба українських сил триває, і мета України – звільнити усі тимчасово окуповані території.

У ГУР запевнили, що Збройні сили України та штаби мають достатній досвід і для планування, і для активних наступальних дій, аби досягти стратегічної мети України – повного звільнення території від російського агресора.