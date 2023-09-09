РФ зосередила в Україні понад 420 тис. своїх військових - ГУР Міноборони

РФ зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, у тому числі в Криму понад 420 тисяч своїх військовослужбовців, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.

“РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях та на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях”, - заявив він на щорічній зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

Скибицький наголосив, що за понад півтора роки з початку повномасштабної агресії РФ так і не досягла своєї стратегічної мети – повної окупації території України.

“Потім були інші стратегічні цілі. Насамперед - повна окупація Луганської та Донецької областей. І саме зараз, на сьогоднішній день, найбільш активні бойові дії РФ проводить, по суті, на двох напрямках – Куп'янськ-Лиман, і це Мар'їнка-Донецьк, для того, щоб виконати бодай якесь завдання та повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області”, - сказав він.

У ГУР зазначили, що це дуже потужний контингент, який налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню та ракетних систем.