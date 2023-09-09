Політика

22:39 09.09.2023

Вся лінія фронту працює на Starlink – Буданов

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Начальник ГУР України Кирило Буданов підтвердив, що системи Starlink не працювали "певний час" біля Криму, але зазначив, що "вся лінія фронту працює на них".

Він заявив про це у суботу, виступаючи на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, організованої Фондом Віктора Пінчука.

"Особисто я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Старлінк не працювали певний час біля Криму, це я можу абсолютно підтвердити, бо ми також застосовували певну техніку", – сказав він.

"Ми одразу зрозуміли, що просто там немає покриття, це, мабуть, усе, що я вам можу сказати", - наголосив Буданов.

Але системи Starlink, сказав також він, "відіграли дуже значну роль і насправді грають її станом на зараз, тому що дуже багато систем використовують антени, використовують самі системи Starlink, для зв'язку, для передачі інформації від дронів, особливо коли віддалений командний пункт тощо”.

"Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти - абсолютно вся лінія фронту працює на них", - заявив Буданов

Раніше телеканал CNN повідомив, що 2022 року Маск таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Телеканал отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом та письменником Уолтером Айзексоном, яка офіційно надійде у продаж 12 вересня.

Теги: #україна #yes_annual_meeting #старлінк

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