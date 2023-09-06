Будь-які обмеження українського експорту зараз нарощують завдані нам РФ руйнування - Зеленський у зверненні до учасників саміту Тримор'я в Румунії

Президент України Володимир Зеленський звернувся в середу за допомогою відеозв'язку до учасників саміту Тримор'я в Румунії із закликом не подовжувати обмежень на експорт до країн ЄС української агропродукції.

"Усі ми з вами змогли довести, що здатні на історичні прояви солідарності... Співпраця дає більше захисту і сили, ніж будь-яке самозакриття. Але чи точно ми цього навчилися? Цей формат співпраці називається Тримор'я, а не "тристіння" чи "п'ятистіння". Цей формат - про об'єднаність, а не про сепарацію. Як і всі наші формати, які зміцнюють наші народи", - заявив Зеленський.

"Тож чому, коли наші українські порти майже щоночі горять після російських ударів, ми змушені ще й переживати, що наша наземна логістика зупиниться? Коли політика у Європі суперечить суті та ігнорує спільні зобов’язання й спільні цінності… Коли це відбувається ще й у розпал жорстокої агресії проти всього, що є європейським, від цього програє кожен. Кожен! І лиш час відділяє від того, коли наслідки такого програшу проявляться", - додав він, нагадавши учасникам заходу про те, що в м. Кілія Одеської області буквально через річку від території Румунії триває гасіння пожежі, спричиненої ударом російських "шахедів" по інфраструктурі.

Президент укотре наголосив, що Україна виступає категорично проти будь-яких подальших обмежень експорту свого зерна країнами ЄС.

"Ми спокійно дивимося на те, як наше зерно стає джерелом непоганого заробітку для різних країн Європи, які переробляють нашу агропродукцію та заробляють на логістиці. Фермери з різних країн використовують українські корми для блага своїх господарств. Компанії різних країн заробляють на транзиті. І це – благо для всієї європейської економіки. Але конкретно для українського сегмента європейської економіки йдеться не про заробіток, а про виживання в умовах російського терору", - зазначив він.

"Лише сьогодні й лише один російський обстріл убив щонайменше 16 людей у Костянтинівці – маленькому містечку в Донецькій області. Понад 20 людей – це інформація станом на зараз – були поранені. Звичайні крамниці, міський ринок стали мішенню. Будь ласка, не робіть Україну мішенню в економічному чи політичному плані", - звернувся він до глав країн-учасниць саміту, серед яких Румунія, Болгарія, Словаччина, Польща, Угорщина, Молдова.

За словами Зеленського, "будь-які обмеження проти українського експорту зараз - це масштабування тієї руйнації, якої завдають російські терористи. Саме так", - зазначив він.

Глава держави також окремо звернувся до Європейської комісії, заявивши, що "основа Європи - це, зокрема, вільна конкуренція та виконання обіцянок".

"Україна виконує свої обіцянки й ніколи не заважає вільній конкуренції. Але як ми не будемо спокійно сприймати порушення даних нам обіцянок, порушення Угоди про асоціацію, порушення умов вільного ринку… Європейські інституції не повинні множити розчарування у Європі. І повинні посилювати довіру до тих слів та обіцянок, які звучать у Європі", - сказав він.

"Україна бореться за життя та наші спільні з вами європейські цінності на полі бою. Бореться на морі та на суші. Бореться в повітрі. У кіберпросторі. В інформаційному середовищі. У сфері комерції. Але якщо треба буде боротися за Україну та основи нашої спільної Європи в арбітражах, будемо боротись і в арбітражах, хоча й не хочемо цього. Якщо треба буде боротися на майданчиках міжнародних організацій, будемо боротись і там… Але ми сподіваємося на єдність, і ми знаємо, що єдність переможе. Правда переможе", - резюмував Зеленський.

Ініціатива Тримор'я заснована 2016 року. Наразі вона об'єднує 12 держав: Австрію, Чехію, Словаччину, Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію, Латвію, Литву, Естонію, Словенію та Хорватію. Мета ініціативи - стимулювати економічний розвиток і партнерство країн-учасниць.

Сьогодні на саміті в Бухаресті було ухвалено рішення про те, що Україна стане її асоційованою учасницею. Це дасть їй змогу отримати доступ до інвестицій, стратегічних взаємозв'язків і бути краще підготовленою до відновлення.