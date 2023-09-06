Блінкен: Американо-данські відносини важливі як ніколи, оскільки ми разом працюємо над підтримкою України

Державний секретар США Ентоні Блінкен позитивно оцінив підсумки його зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, наголосивши на важливості американсько-данського співробітництва в підтримці України.

"Гарна зустріч із прем'єр-міністром Данії Фредеріксен дорогою в Україну. Я подякував їй за лідерство Данії в підтримці України", - написав він у соціальній мережі Х (раніше - Твіттер)

"Американо-данські відносини важливі як ніколи, оскільки ми разом працюємо над підтримкою України та зміцненням трансатлантичної безпеки", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Фредеріксен прибула до Києва, відвідала Бучу і виступила з промовою у Верховній Раді.