Політика

14:36 06.09.2023

Блінкен: Американо-данські відносини важливі як ніколи, оскільки ми разом працюємо над підтримкою України

1 хв читати
Блінкен: Американо-данські відносини важливі як ніколи, оскільки ми разом працюємо над підтримкою України

Державний секретар США Ентоні Блінкен позитивно оцінив підсумки його зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, наголосивши на важливості американсько-данського співробітництва в підтримці України.

"Гарна зустріч із прем'єр-міністром Данії Фредеріксен дорогою в Україну. Я подякував їй за лідерство Данії в підтримці України", - написав він у соціальній мережі Х (раніше - Твіттер)

"Американо-данські відносини важливі як ніколи, оскільки ми разом працюємо над підтримкою України та зміцненням трансатлантичної безпеки", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Фредеріксен прибула до Києва, відвідала Бучу і виступила з промовою у Верховній Раді.

 

Теги: #блінкен #фредеріксен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 06.09.2023
Блінкен під час візиту до Києва: Ми бачимо гарний прогрес у контрнаступі, хочемо переконатися, що в України є все необхідне

Блінкен під час візиту до Києва: Ми бачимо гарний прогрес у контрнаступі, хочемо переконатися, що в України є все необхідне

13:54 06.09.2023
Прем'єр-міністр Данії побувала в Бучі та виступила у Верховній Раді

Прем'єр-міністр Данії побувала в Бучі та виступила у Верховній Раді

13:37 06.09.2023
Блінкен про плани візиту до Києва: Обговорити контрнаступ і майбутні зусилля з надання допомоги

Блінкен про плани візиту до Києва: Обговорити контрнаступ і майбутні зусилля з надання допомоги

12:46 06.09.2023
Блінкен вшанував пам'ять полеглих українських захисників на Берковецькому кладовищі

Блінкен вшанував пам'ять полеглих українських захисників на Берковецькому кладовищі

09:46 06.09.2023
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва - ЗМІ

Держсекретар США Блінкен прибув до Києва - ЗМІ

10:38 29.08.2023
США засуджують переслідування кримських татар Росією - Блінкен

США засуджують переслідування кримських татар Росією - Блінкен

10:36 24.08.2023
Блінкен привітав українців із Днем Незалежності: Україна здобуде перемогу, а Росія заплатить високу ціну за те, що зробила

Блінкен привітав українців із Днем Незалежності: Україна здобуде перемогу, а Росія заплатить високу ціну за те, що зробила

18:58 23.08.2023
США ніколи не визнають окупації Росією Криму та закликають до звільнення політв'язнів - Блінкен

США ніколи не визнають окупації Росією Криму та закликають до звільнення політв'язнів - Блінкен

03:30 20.08.2023
США рішуче засуджує ракетну атаку РФ на мирних жителів Чернігова - Блінкен

США рішуче засуджує ракетну атаку РФ на мирних жителів Чернігова - Блінкен

00:58 16.08.2023
Держсекретар США Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України

Держсекретар США Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

У Брюсселі очікують, що підсумком зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі буде повернення РФ до "зернової ініціативи" та припинення війни проти України - Стано

Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

Стефанішина: Ми не можемо й не маємо права безвідповідально використовувати надану міжнародну допомогу

ОСТАННЄ

ВР реформувала Службу дисциплінарних інспекторів ВРП на виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Чорноморська зернова ініціатива має відновитися без додаткових вимог або обмежень РФ - посол України в Туреччині

Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

Потрібен юридично зобов’язуючий міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності - Яценюк на КБФ

Екс-директор ЦРУ: Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута

Путін має сидіти за гратами, а не за столом перемовин - Олексій Данілов

Туреччина розраховує на відновлення "зернової угоди" - Ердоган

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Підготовлений до другого читання законопроєкт про відновлення декларування передбачає закритість реєстру ще на рік - нардеп Юрчишин

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА