Політика

17:57 05.09.2023

Потрібен юридично зобов’язуючий міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності - Яценюк на КБФ

1 хв читати
Потрібен юридично зобов’язуючий міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності - Яценюк на КБФ

Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк  під час спеціальної події КБФ 5 вересня в Києві підкреслив, що не  вірить в жодні дипломатичні рішення між Україною і Росією.

"Не вірю в жодні дипломатичні рішення між Україною і Росією. Я не вірю, що за жодних обставин Путін чи його наступник вирішать виплатити шкоду, яку вони завдали Україн", - наголосив він.

Це означає, як підкреслив голова КБФ, що необхідно виробити міжнародний механізм, юридично зобов’язуючий механізм, «як притягнути Росію до відповідальності, як змусити Росію заплатити і як посадити до в’язниці цих російських злочинців».

Він висловив впевненість, що для України буде новий "план Маршалла" -  це має бути план вільного світу на чолі зі Сполученими Штатами, як захистити демократію і побудувати нову Україну.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”, проводить у Києві спеціальну подію "Про головне: фронт і відновлення" за участю командувача Центрального командування США у 2008-10 роках, директора ЦРУ США у 2011-12 роках генерала Девіда Петреуса.

 

 

Теги: #яценюк #відкрий_україну #кбф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:30 05.09.2023
Екс-директор ЦРУ: Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута

Екс-директор ЦРУ: Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута

16:18 05.09.2023
Путін має сидіти за гратами, а не за столом перемовин - Олексій Данілов

Путін має сидіти за гратами, а не за столом перемовин - Олексій Данілов

20:32 26.05.2023
Курт Волкер: Захід пізно усвідомив, що Росія всі ці роки готувалася до війни

Курт Волкер: Захід пізно усвідомив, що Росія всі ці роки готувалася до війни

18:53 26.05.2023
Генерал Петреус упевнений в успіху контрнаступу України

Генерал Петреус упевнений в успіху контрнаступу України

17:45 26.05.2023
Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити подальші злочини Росії - експерт

Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити подальші злочини Росії - експерт

17:42 26.05.2023
Саміт НАТО у Вільнюсі має стати переломним моментом, - Київський безпековий форум закликає НАТО невідкладно надати Україні членство

Саміт НАТО у Вільнюсі має стати переломним моментом, - Київський безпековий форум закликає НАТО невідкладно надати Україні членство

17:37 26.05.2023
Перемога України приведе до демократизації Росії - представник Румунії

Перемога України приведе до демократизації Росії - представник Румунії

15:31 26.05.2023
Понад 90% населення Фінляндії повністю підтримує Україну - директор Фінського інституту зовнішньої політики

Понад 90% населення Фінляндії повністю підтримує Україну - директор Фінського інституту зовнішньої політики

14:40 26.05.2023
Британська експертка розповіла про три сценарії майбутнього: від світової війни до членства України в ЄС

Британська експертка розповіла про три сценарії майбутнього: від світової війни до членства України в ЄС

13:14 26.05.2023
Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну до альянсу

Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну до альянсу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

У Брюсселі очікують, що підсумком зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі буде повернення РФ до "зернової ініціативи" та припинення війни проти України - Стано

Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

Стефанішина: Ми не можемо й не маємо права безвідповідально використовувати надану міжнародну допомогу

ОСТАННЄ

Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

Туреччина розраховує на відновлення "зернової угоди" - Ердоган

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Підготовлений до другого читання законопроєкт про відновлення декларування передбачає закритість реєстру ще на рік - нардеп Юрчишин

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

Туреччина закликає до відновлення зернової угоди - ЗМІ

ВР пропонують скасувати відтермінування від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років

Парламентський комітет з питань нацбезпеки підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони - нардеп Фріз

У Брюсселі очікують, що підсумком зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі буде повернення РФ до "зернової ініціативи" та припинення війни проти України - Стано

У МЗС Франції заявляють, що влада Нігеру не має прав на висилку французького посла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА