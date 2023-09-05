Потрібен юридично зобов’язуючий міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності - Яценюк на КБФ

Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ 5 вересня в Києві підкреслив, що не вірить в жодні дипломатичні рішення між Україною і Росією.

"Не вірю в жодні дипломатичні рішення між Україною і Росією. Я не вірю, що за жодних обставин Путін чи його наступник вирішать виплатити шкоду, яку вони завдали Україн", - наголосив він.

Це означає, як підкреслив голова КБФ, що необхідно виробити міжнародний механізм, юридично зобов’язуючий механізм, «як притягнути Росію до відповідальності, як змусити Росію заплатити і як посадити до в’язниці цих російських злочинців».

Він висловив впевненість, що для України буде новий "план Маршалла" - це має бути план вільного світу на чолі зі Сполученими Штатами, як захистити демократію і побудувати нову Україну.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”, проводить у Києві спеціальну подію "Про головне: фронт і відновлення" за участю командувача Центрального командування США у 2008-10 роках, директора ЦРУ США у 2011-12 роках генерала Девіда Петреуса.