Політика

14:05 05.09.2023

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

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ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Верховна Рада підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9679 підтримали 327 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. За - 327. Призначення Умєрова новим міністром оборони - завтра (6 вересня - ІФ-У)", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Резніков очолював Мінборони України з 4 листопада 2021 року. До цього він був віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У 2008-2014 був депутатом Київської міської ради VI скликання, обраним від Блоку Миколи Катеринчука. Член комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

З червня 2014 року - депутат Київської міської ради VII скликання від партії "УДАР". Голова комісії Київської міської ради з питань відновлення прав реабілітованих.

З червня 2014 року до 2015-го Резніков був заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, а з квітня 2016-го - обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

З 18 вересня 2019 року - представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

 

Теги: #рада #відставка #резніков

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