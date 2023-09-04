Політика

14:39 04.09.2023

У Брюсселі очікують, що підсумком зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі буде повернення РФ до "зернової ініціативи" та припинення війни проти України - Стано

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У Брюсселі очікують, що підсумком зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі буде повернення РФ до "зернової ініціативи" та припинення війни проти України - Стано

У Європейській комісії очікують, що результатом зустрічі президентів Туреччини та Росії - Реджепа Таїпа Ердогана й Володимира Путіна, що відбувається в понеділок у Сочі, буде повернення Кремля до участі в Чорноморській зерновій ініціативі, і припинення Росією війни проти України.

Так у понеділок у Брюсселі відповів на запитання про очікування від вищезазначеної зустрічі представник Європейської комісії Пітер Стано.

"Загальне очікування полягає в тому, що Росія принаймні повернеться до Чорноморської зернової ініціативи, а основне очікування - у тому, що Росія припинить свою незаконну агресію проти України, частиною якої також є блокада Чорного моря, що має на меті (блокування) українського експорту зернових", - сказав він.

Стано нагадав, що "лише вчора ввечері Росія здійснила масштабну атаку на Одесу й Дніпропетровську область, цілячись в об'єкти, які використовують для експорту українського зерна, включно з районом Дунаю. "Це ще раз демонструє, як Росія своїми діями поглиблює глобальні ціни на продовольство й глобальну продовольчу кризу, що ставить під загрозу мільйони вразливих людей у всьому світі", - додав представник Єврокомісії.

Він нагадав, що 17 липня Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. "По суті, вони підірвали найбільш життєздатний спосіб експорту українського зерна на світовий ринок. Це неприйнятно. Просто зараз вони також атакують портову інфраструктуру, вони атакують альтернативний спосіб, щоб вивезти зерно з України - лінії солідарності", - деталізував Стано.

У зв'язку з цим представник Єврокомісії висловив упевненість у тому, що "від блокування українського експорту Росія насправді отримує прибуток". "З одного боку, вони піднімають світові ціни, переводячи в готівку багато грошей, тому що одночасно вони також збільшують свій власний експорт. Тому всі розмови про те, що ЄС є перешкодою для російського експорту, - це дезінформація та маніпуляція, це брехня. І ми закликаємо Росію, з одного боку, знову долучитися до Чорноморської зернової ініціативи, а з іншого боку, припинити незаконну агресію й блокування Чорного моря своїми військами", - сказав він.

Теги: #зерно #єс #стано

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