Політика

13:47 02.09.2023

Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

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Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

Голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська залишає посаду і буде призначена головою Фонду держмайна, замість Рустема Умерова, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Ольга Піщанська залишає АМКУ (а стільки розмов про реформу було під час закону 5431). І одразу пані Піщанську буде призначено на голову Фонду держмайна (коли Рустем Умеров піде на міністра оборони)", - написав Железняк у телеграм-каналі в суботу.

Нардеп також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ВЦА Павла Кириленка.

31 серпня Железняк повідомляв, що Олексія Резнікова буде відправлено у відставку з посади міністра оборони України наступного тижня, після чого його призначать послом країни у Великій Британії. На посаду міністра оборони буде подано колишнього члена фракції "Голос", а зараз - голову Фонду держмайна України Рустема Умерова.

Низка ЗМІ також повідомляє, що президент внесе в Раду пропозицію на звільнення Резнікова і запропонує Умерова. Кандидатура на посаду глави оборонного відомства перебуває у повноваженнях глави держави.

 

Теги: #амку #міноборони #фдм #кадри

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