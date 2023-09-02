Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

Голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська залишає посаду і буде призначена головою Фонду держмайна, замість Рустема Умерова, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Ольга Піщанська залишає АМКУ (а стільки розмов про реформу було під час закону 5431). І одразу пані Піщанську буде призначено на голову Фонду держмайна (коли Рустем Умеров піде на міністра оборони)", - написав Железняк у телеграм-каналі в суботу.

Нардеп також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ВЦА Павла Кириленка.

31 серпня Железняк повідомляв, що Олексія Резнікова буде відправлено у відставку з посади міністра оборони України наступного тижня, після чого його призначать послом країни у Великій Британії. На посаду міністра оборони буде подано колишнього члена фракції "Голос", а зараз - голову Фонду держмайна України Рустема Умерова.

Низка ЗМІ також повідомляє, що президент внесе в Раду пропозицію на звільнення Резнікова і запропонує Умерова. Кандидатура на посаду глави оборонного відомства перебуває у повноваженнях глави держави.