Політика

10:34 01.09.2023

Стефанішина: Ми не можемо й не маємо права безвідповідально використовувати надану міжнародну допомогу

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Стефанішина: Ми не можемо й не маємо права безвідповідально використовувати надану міжнародну допомогу

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україна має прискорити роботу з протидії фінансовим порушенням.

"Ми не можемо і не маємо права безвідповідально використовувати надану допомогу. Україна має прискорити та поглибити роботу щодо протидії фінансовим порушенням. Це частина шляху нашої держави до членства в ЄС", - наводить слова Стефанішиної її пресслужба за результатами засідання міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та Європейського Союзу.

Віцепрем'єрка зазначила, що на тлі повномасштабної воєнної агресії Росії, коли значна частка доходів державного бюджету України формується за рахунок зовнішніх надходжень, зокрема від ЄС, гостро постає питання забезпечення дієвого захисту фінансових інтересів партнерів.

За результатами засідання координаційної ради ухвалено рішення про створення робочої групи для напрацювання нормативно-правових актів у сфері захисту фінансових інтересів ЄС.

Теги: #єс #фіндопомога #стефанішина

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