Політика

16:32 29.08.2023

Наступна зустріч з іноземними послами щодо роботи над Формулою миру буде присвячена продовольчій безпеці - Єрмак

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Наступна зустріч з іноземними послами щодо роботи над Формулою миру буде присвячена продовольчій безпеці - Єрмак

Наступну зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ щодо роботи над Формулою миру буде присвячено пункту "продовольча безпека", повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Готуємо сьому зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ, акредитованих у нашій країні. Ми далі працюємо над Формулою миру президента Володимира Зеленського. Сьома зустріч буде присвячена пункту формули "Продовольча безпека", - написав Єрмак у своєму телеграмі.

Зокрема, за його словами, учасники зустрічі розглянуть питання реалізації цього пункту в межах "зернової ініціативи", інфраструктури портів та інших важливих складових продовольчої безпеки.

Глава Офісу президента також зазначив, що "очікується широке представництво партнерів, зустріч відбудеться в доволі символічному місці".

Також буде продовжено роботу над іншими пунктами Формули миру.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що очікується понад 70 учасників.

На попередніх зустрічах із представниками іноземних дипломатичних установ уже обговорювалися такі пункти Формули миру, як "Ядерна безпека", "Енергетична безпека", "Недопущення ескалації війни та повторення агресії", "Звільнення всіх полонених і депортованих" тощо.

 

Теги: #єрмак #формула_миру

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