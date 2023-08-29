Україна готова розпочати переговори щодо безпекових гарантій з Японією якнайшвидше - розмова Зеленського та Кісіди

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

"Цінуємо декларацію G7 про безпекові гарантії для України, ухвалену під час японського головування. На часі - укладення відповідних двосторонніх угод у межах декларації. Готові розпочати цей переговорний процес із Японією якнайшвидше", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Глава держави також подякував владі Японії за всебічну допомогу, зокрема підтримку української Формули миру, та запросив прем'єр-міністра взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

Під час розмови Зеленський розповів Кісіді про зусилля, яких докладає Україна для продовження дії "зернового коридору", зокрема шляхом створення альтернативних маршрутів.

"Україна готова й надалі виступати гарантом світової продовольчої безпеки", - зазначив президент.

Крім того, співрозмовники обговорили підготовку Конференції з питань відновлення України, запланованої в Японії на початок наступного року, та скоординували кроки напередодні важливих міжнародно-правових заходів.