Політика

15:07 29.08.2023

Прем'єр Японії Кісіда і Зеленський провели телефонну розмову напередодні саміту G20 в Індії

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Прем'єр Японії Кісіда і Зеленський провели телефонну розмову напередодні саміту G20 в Індії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у незмінності підтримки Японією України, яка протистоїть російській агресії.

Як повідомляє газета The Japan Times, після телефонних переговорів із президентом України Кісіда повідомив журналістам, що Зеленський висловив подяку за зусилля Японії в наданні допомоги Україні.

"Їхня розмова відбудеться напередодні саміту "Великої двадцятки" в Індії наступного місяця, де Кісіда планує підтвердити важливість допомоги Україні та санкцій проти Росії разом з іншими лідерами. Очікується, що в зустрічі візьме участь Росія", - повідомляє видання.

Під час переговорів на полях саміту "Великої сімки" в травні в Хіросімі Кісіда повідомив Зеленському, що Японія поставить Україні близько 100 транспортних засобів зі своїх Сил самооборони, включно з невеликими вантажівками.

Також планується проведення конференції з відновлення України в Японії на початку наступного року.

Саміт G20 у Делі заплановано на 9-10 вересня.

 

Теги: #зеленський #кісіда

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