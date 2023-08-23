Зеленський запросив Фінляндію розпочати переговори щодо двостороннього документа про безпекові гарантії для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запросив Фінляндію розпочати переговори щодо двостороннього документа про безпекові гарантії для України.

"Я запросив Фінляндію розпочати переговори щодо двостороннього документа про безпекові гарантії для України. Фінляндія вже приєдналася до декларації групи G-7. Тепер час для такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною і продуктивною", - заявив він на спільній із прем'єром Фінляндії Петтері Орпо пресконференції в Києві.

Також, за словами глави держави, він поінформував прем'єр-міністра Фінляндії про ситуацію на полі бою, обговорив із ним оборонну та безпекову співпрацю.

При цьому Зеленський висловив упевненість у тому, що участь Фінляндії в рамках майбутнього Форуму оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени цього року, буде продуктивною.

"Разом ми дамо більше безпеки світові. Упевнений, що участь Фінляндії у форумі буде продуктивною. Ми зацікавлені у співпраці між нашими профільними підприємствами", - сказав президент.

Крім того, співрозмовники обговорили посилення єдності в Європі та євроатлантичному просторі.

Президент України подякував високому гостю за постійну і практичну допомогу Фінляндії для України, військову, гуманітарну, за солідарність з українським народом і підтримку суверенітету та територіальної цілісності Української держави.