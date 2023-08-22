Політика

14:01 22.08.2023

Зеленський і Санду обговорили взаємодію у створенні альтернативних маршрутів експорту українського зерна

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У межах робочого візиту до Греції та участі в саміті Україна - Балкани президент Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Молдови Маєю Санду, повідомляє пресслужба українського президента.

"Глави держав торкнулися актуальних питань двосторонньої співпраці, регіональної безпеки, спільної протидії агресивній політиці Кремля та російському гібридному впливу. Сторони обговорили взаємодію двох країн у створенні альтернативних маршрутів експорту українського збіжжя після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи", - зазначено у повідомленні.

Президенти також зупинилися на важливому питанні інтеграції України та Молдови до Європейського Союзу та спільних викликах на цьому шляху.

Зеленський і Санду відзначили активний розвиток політичного діалогу між країнами та обговорили подальші контакти, зокрема участь Молдови у третьому саміті міжнародної Кримської платформи в Києві 23 серпня.

Теги: #зерно #санду #зеленський

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