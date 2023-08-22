Політика

13:52 22.08.2023

Зеленський обговорив із прем'єром Північної Македонії розвиток оборонної співпраці

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Зеленський обговорив із прем'єром Північної Македонії розвиток оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Афін провів зустріч із прем'єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським.

"Вдячний Північній Македонії за політичну та військову підтримку, підготовку нового оборонного пакета. Обговорили розвиток оборонної співпраці під час зустрічі з премʼєр-міністром Димитаром Ковачевським", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Крім того, президент України і прем'єр-міністр Македонії домовилися координувати кроки на шляху до спільної цілі - вступу до ЄС.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, лідери також обговорили ситуацію на полі бою. Президент України звернув увагу на нарощування виробництва Росією ракет із використанням західних компонентів.

Глава Української держави подякував голові уряду Північної Македонії за незмінну і принципову підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Теги: #зеленський #північна_македонія

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