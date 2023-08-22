Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії ситуацію в Чорноморському регіоні

Президент України Володимир Зеленський у понеділок в Афінах провів зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, під час якої сторони обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні.

"Особливу увагу співрозмовники приділи ситуації в Чорноморському регіоні. Було обговорено співпрацю чорноморських держав задля гарантування сталої безпеки в Чорному морі та функціонування "зернового коридору" альтернативними шляхами", - повідомляє пресслужба глави Української держави у вівторок уранці.

Президент України подякував Болгарії за засудження одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

"Україна готова використовувати альтернативні шляхи для "зернового коридору". Розраховуємо на підтримку Болгарії в цьому", - наголосив Зеленський.

Крім цього, сторони обговорили подальшу співпрацю для захисту України.

У свою чергу глава Української держави висловив подяку Денкову за всебічну підтримку України в боротьбі з РФ, зокрема, за рішення болгарського уряду щодо надання оборонної підтримки, а також за підтримку Української формули миру та готовність Болгарії взяти участь у реалізації її конкретних пунктів.

"Глава держави відзначив приєднання Болгарії до Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО", - повідомляють у пресслужбі.

Під час зустрічі глава болгарського уряду "підтвердив принципову підтримку Кримської платформи, третій саміт якої відбудеться в Києві 23 серпня 2023 року".