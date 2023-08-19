Політика

16:32 19.08.2023

Швеція сконцентрується на ремонті та підтримці поставленої Україні військової техніки - Крістерссон

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Швеція сконцентрується на ремонті та підтримці поставленої Україні військової техніки - Крістерссон

Швеція продовжить надавати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, сказав у суботу в Стокгольмі прем'єр-міністр Ульф Крістерссон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"На початку цього тижня мій уряд оголосив 13-й військовий пакет підтримки України. І цього разу ми сконцентруємося на ремонті та підтримці можливостей, які ми вже забезпечили", - сказав він.

"Це CV-90, танки "Леопард", а також артилерійські системи, і, звісно, запасні частини та боєприпаси. Також цей обсяг передбачає складову розмінування", - наголосив він.

За словами прем'єра, "ми вже ініціювали роботу над іншим довготривалим проектом військової підтримки України".

У зв'язку з цим він привітав підписання документа, що фіксує "спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо забезпечення виробництва, а також навчання на CV-90".

"У міжнародній політиці немає важливішого завдання для мого уряду, ніж підтримка України в її боротьбі за свободу і територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі європейські демократії", - наголосив прем'єр.

Теги: #швеція #військова_допомога #кристерссон

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