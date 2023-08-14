Порошенко: Російська армія не має успіхів на полі бою, тому вона робить те, що вміє найкраще - тероризує Україну

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News передав союзникам слова подяки від українських військових, зокрема, за ракети Storm Shadow, і пояснив, що потрібно Україні для пришвидшення контрнаступу, повідомляється на офіційному сайті політичної сили.

"...росія не має успіху на полі бою. Якщо ж говорити про південний напрямок дій українських Збройних Сил, то саме про це свідчить те, що росіяни дуже сильно обстрілюють Запоріжжя, Херсон, Одесу, Суми. Це російська реакція на ефективність дій ЗСУ. Ми маємо певний обережний успіх, беручи Урожайне і повільно рухаючись у напрямку Мелітополя та Бердянська. Але головне, що у росії немає ініціативи. Вони намагалися перехопити ініціативу, але безуспішно. росія не тримає ситуацію під контролем", - сказав Порошенко.

"Для того, щоб українська контрнаступальна операція була більш успішною, нам потрібні системи радіоелектронної боротьби, нам потрібні контрбатарейні системи і, безумовно, нам потрібен F-16 як літак для прикриття, щоб зупинити домінування росії в українському повітрі", - цитує пресслужба Порошенка.

П'ятий Президент укотре наголосив, що єдність усередині України та у світовій антипутінській коаліції є вкрай важливою для перемоги.