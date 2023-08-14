Україна може й надалі розраховувати на підтримку Німеччини на міжнародному та двосторонньому рівнях - міністр фінансів ФРН

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, який прибув у понеділок із візитом до Києва, запевнив у подальшій підтримці України.

"Ми знаємо, що Україна також захищає наші цінності, а разом із ними і європейський порядок миру та свободи загалом. Тому Україна може й надалі розраховувати на підтримку Німеччини і на міжнародному, і на двосторонньому рівні", - сказав Лінднер на спільній пресконференції з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

За його словами, Німеччина на різні напрями підтримки України вже мобілізувала 22 мільярди євро.

"На наступні декілька років ми вже твердо запланували подальшу підтримку України під час планування нашого бюджету", - сказав Лінднер.