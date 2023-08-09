Верховна Рада створила спецкомісію з розслідування порушень під час держзакупівель під час воєнного стану

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з розслідування можливих порушень законодавства України під час здійснення публічних закупівель під час дії воєнного стану.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9555 підтримав 271 народний депутат на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Головою ТСК призначено члена фракції "Голос" Володимира Цабаля.

"Дуже вітаю цей крок. Тепер знаю куди звертатися з тим, що знайшов у рамках аналізу закупівель. Матеріали щодо "Енергоатому" вже передав голові комісії", - написав він у телеграмі.