Політика

15:55 09.08.2023

Верховна Рада створила спецкомісію з розслідування порушень під час держзакупівель під час воєнного стану

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Верховна Рада створила спецкомісію з розслідування порушень під час держзакупівель під час воєнного стану

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з розслідування можливих порушень законодавства України під час здійснення публічних закупівель під час дії воєнного стану.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9555 підтримав 271 народний депутат на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Головою ТСК призначено члена фракції "Голос" Володимира Цабаля.

"Дуже вітаю цей крок. Тепер знаю куди звертатися з тим, що знайшов у рамках аналізу закупівель. Матеріали щодо "Енергоатому" вже передав голові комісії", - написав він у телеграмі.

 

Теги: #рада #держзакупівлі #комисія

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