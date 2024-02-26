Україна розширить вимогу щодо локалізації під час держзакупівель - прем'єр

Уряд розширить перелік товарів і техніки, під час державної закупівлі яких перевагу віддають тим, де є певний рівень локалізації виробництва в Україні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.

"Плануємо найближчим часом задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику. Перший інструмент - це публічні закупівлі. Будемо розширювати перелік категорій товарів, які мають закуповувати в локального виробника", - сказав він.

За його словами, зокрема, йдеться про оборонні закупівлі.

"Є наші підрахунки про те, що 300 млрд грн, закладених у бюджет на придбання озброєння, якщо локалізувати хоча б 50%, це дуже важливий і великий локомотив для економічного зростання", - додала на форумі перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, від купівлі української техніки 40% повертається до бюджету, що важливо на етапі обмежених бюджетних ресурсів як стимулювання українського виробництва.

"На сьогодні локалізація вже діє згідно з чинним законодавством. Наше завдання - розширити список товарів так, щоб техніка комунальна, спеціалізована техніка, машини для розмінування обов'язково мали компоненти щонайменше 20% української складової", - наголосила перший віцепрем'єр.

Свириденко уточнила, що обсяг публічних конкурсних закупівель 2023 року становив 1 трлн грн.

"Якщо взяти відсоток проникнення імпорту, який був до війни, – це 40%, ви можете зрозуміти, які у нас пріоритети для розвитку українського виробництва", - пояснила глава Мінекономіки.