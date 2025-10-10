Українські компанії для участі в держзакупівлях муситимуть доводити, що продукція дійсно вироблена в Україні – прем'єр

Кабінет міністрів України прийняв рішення, яким зобов'яже вітчизняних виробників, які беруть участь в державних закупівлях, надавати додаткові докази, що їх продукція дійсно вироблена в Україні, а не є псевдолокалізованим імпортом, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Відтепер українські компанії, які хочуть продавати свої товари державі, мають надати додаткові докази про те, що продукція дійсно вироблена в Україні. Міністерство економіки робитиме аналіз і визначатиме шахраїв. Держава зможе ефективніше відрізняти вироблені в Україні товари від іноземних, які намагаються видати за українські. Публічні закупівлі мають підтримувати українське виробництво, а не псевдолокалізований імпорт ", - написала Свириденко в Телеграм у п'ятницю ввечері за підсумками засідання уряду.

Вона назвала локалізацію одним з найефективніших інструментів політики "Зроблено в Україні" і повідомила, що він вже допоміг вистояти виробникам громадського транспорту, комунальної техніки, рятувальних машин та інших галузей в період повномасштабного вторгнення. "Влітку ми розширили локалізацію в публічних закупівлях, і зараз вона поширюється на 128 категорій товарів", - наголосила очільниця уряду.

Кабмін також ухвалив постанову, яка закріплює платформу "Пульс" як державний сервіс для комунікації підприємців із владою, повідомила Свириденко, додавши, що ця платформа вже стала частиною державної політики "Зроблено в Україні".

"На платформі "Пульс" вже 270 тисяч відгуків і 25 тисяч коментарів бізнесу, платформа працює у кабінеті платника податків і в шести регіонах. Плануємо на "Пульсі" також запустити електронні бізнес-петиції до держорганів та публічний дашборд", - розповіла вона.

За словами Свириденко, засідання уряду в п'ятницю було присвячене саме підтримці українських виробників у межах політики "Зроблено в Україні". "Ухвалили низку рішень для підприємців, про які просив бізнес під час наших регіональних поїздок", - повідомила прем'єр.

"Пульс" є цифровим інструментом, що надає бізнесу можливість оцінювати якість держпослуг і роботу держорганів. Платформа є частиною політики "Зроблено в Україні", яку взимку ініціював президент Володимир Зеленський. Вона розроблена Мінекономіки за консультації з фахівцями Ради бізнес-омбудсмена та реалізована за сприяння Мінцифри завдяки проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за підтримки USAID та UK Dev.