Перший саміт миру прийме мирний план за основу, другий - зафіксує закінчення війни - Єрмак

Перший саміт миру, підготовці якого була присвячена зустріч радників глав держав і урядів у Джидді (Саудівська Аравія) 5-6 серпня, має прийняти український мирний план за основу.

"Перший саміт має прийняти за основу український мирний план", - сказав у понеділок на брифінгу в Києві голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, після цього "відбудуться міжнародні конференції щодо кожного його пункту". Єрмак зазначив, що вони можуть відбуватися в різний час у різних країнах світу.

"Другий саміт після цього ухвалить міжнародний документ, який фіксує закінчення війни", - сказав Єрмак.

Формула миру містить у собі 10 пунктів - радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків; протидія екоциду; гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації; фіксація закінчення війни.