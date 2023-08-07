Політика

16:48 07.08.2023

Кількість країн, які підтримують Формулу миру Зеленського, може перевищити 60 - Єрмак

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Кількість країн, які підтримують Формулу миру Зеленського, може перевищити 60 - Єрмак

Наступна зустріч радників глав держав і урядів щодо Формули миру президента Зеленського відбудеться протягом місяця або трохи пізніше, сказав на брифінгу в понеділок у Києві голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми погодили наступну зустріч і цього тижня проведемо зустріч послів, де, гадаю, перейдемо цифру 60 учасників", - сказав він.

За словами Єрмака, протягом місяця, може, трохи більше, відбудеться чергова зустріч радників і рухатимемося в напрямі саміту.

Єрмак назвав минулу зустріч "репетицією миру, в якому немає місця печерній агресії".

У Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга після початку в червні в Копенгагені відповідного формату зустріч дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого і справедливого миру для України.

У ній взяли участь понад 40 країн.

 

Теги: #єрмак #формула_миру

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