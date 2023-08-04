Політика

11:43 04.08.2023

ВР під час війни ухвалює в середньому один закон на день - КВУ

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ВР під час війни ухвалює в середньому один закон на день - КВУ

За півтора року повномасштабної війни Верховна Рада ухвалила рекордну для українського парламентаризму кількість законів, у середньому по одному закону на день, підрахував Комітет виборців України (КВУ).

"Початок воєнних дій не паралізував роботу Верховної Ради. Навпаки, вдалося наростити темпи прийняття рішень. Станом на сьогодні ВР щомісяця ухвалює близько 30 законів, більшість з яких стосуються сфери безпеки й оборони. Подібна продуктивність є рекордною для українського парламентаризму. При цьому зараз народні депутати працюють у пленарному режимі лише кілька днів на місяць, тоді як у попередні роки на пленарні засідання відводилося щонайменше два тижні кожного місяця", - заявив голова КВУ Олексій Кошель у фейсбуці.

Згідно з аналізом, проведеним Комітетом виборців України, з 24 лютого 2022 р. до 24 липня 2023 р. було ухвалено 480 законів (із них за перший рік війни - 386 законів).

"Ці цифри є рекордними не лише для ВР IX скликання, а й для парламентів попередніх скликань... За чотири роки роботи попереднього скликання ВР було ухвалено 906 законів, тоді як за чотири роки цього скликання - 1186 законів", - зазначили в КВУ.

За даними КВУ, у 2019 році парламент ухвалив 173 закони, у 2020 р. - 242 закони, у 2021 р. - 272 закони.

Комітет виборців України звернув увагу на зростання кількості президентських та урядових законопроєктів. Від початку війни глава держави ініціював 94 законопроєкти, Кабінет Міністрів - 215. Водночас знизилася кількість часу, необхідного для ухвалення одного закону, і зросла кількість народних депутатів, які голосують "за".

 

Теги: #рада #кву

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