Політика

12:44 16.08.2023

Консолідація нардепів у ВР під час війни підвищилася - КВУ

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Консолідація нардепів у ВР під час війни підвищилася - КВУ

Рівень працездатності та консолідації Верховної Ради під час війни підвищився, вважають у Комітеті виборців України (КВУ).

"Після початку повномасштабного вторгнення (Росії в Україну - ІФ-У) у Верховній Раді зросли темпи законодавчої роботи та підвищився рівень консолідації парламенту. Нинішні показники роботи ВР зіставні з показниками на початку каденції, коли народні депутати працювали в т. зв. турборежимі", - ідеться в повідомленні КВУ у фейсбуці.

Після 24 лютого 2022 року збільшилася кількість народних депутатів, які підтримують рішення парламенту. В середньому рішення ВР ухвалюється голосами 282 депутатів, що становить 70% від складу парламенту. Для порівняння: на початку роботи ВР IX скликання в середньому "за" голосували 67% депутатів законодавчого органу. Під час війни набагато частіше "за" почали голосувати депутати, які раніше переважно ігнорували голосування.

Зросла також загальна кількість ухвалених рішень. Під час воєнного стану народні депутати ухвалили 498 законів, що вдвічі більше, ніж зазвичай.

"Високим показникам діяльності ВР сприяє нинішній режим роботи. Зокрема, відсутність депутатських відпусток у літній період. Традиційно з середини липня до початку вересня народні депутати перебували на відпочинку, що позначалося на кількісних показниках роботи. Зараз ситуація інша: з початку червня відбулося 12 пленарних засідань, на яких було прийнято понад 140 законодавчих актів", - вважає голова КВУ Олексій Кошель, слова якого наводяться в повідомленні.

Він зазначив, що "внаслідок війни в парламенті зросла і кількість прийнятих законів, і кількість депутатів, які голосують "за".

"У перші місяці війни кожен четвертий закон приймався конституційною більшістю. Тобто, "за" голосували понад 300 депутатів. Попри окремі дебати між політичними фракціями щодо низки питань загалом парламент працює більш злагоджено, ніж це було раніше", - підсумував Кошель.

 

Теги: #рада #кву

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