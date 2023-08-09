Політика

12:12 09.08.2023

З початку повномасштабної війни 20 депутатів пропустили 90% голосувань ВР - КВУ

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З початку повномасштабної війни 20 депутатів пропустили 90% голосувань ВР - КВУ

За даними Комітету виборців України, 20 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань за останні півтора року, з них 12 політиків не проголосували жодного разу.

"Це Дмитро Шенцев, Олег Волошин, Андрій Деркач, Ілля Кива, Олександр Ковальов, Тарас Козак, Наталя Королевська, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Юрій Солод, Федір Христенко. Майже всі вони вже втратили депутатський мандат", - зазначено в повідомленні КВУ.

Також майже не голосували, тобто не натискали "за", "проти" або "утримався", Степан Івахів (узяв участь у 0,03% голосувань), Ігор Палиця (2%), Анжеліка Лабунська (3%), Олександр Дубінський (4%), Вадим Столар (6%), Анатолій Урбанський (9%). Майже не голосували також Юлія Льовочкіна та Ігор Абрамович, які припинили свої повноваження.

Водночас, зазначають у КВУ, 10 депутатів продемонстрували високі показники участі в голосуваннях - майже у 100% голосувань.

До їх числа увійшли Георгій Мазурашу ("Слуга народу", взяв участь у 99,4% голосувань), Володимир Захарченко ("Слуга народу", 98%), Дмитро Припутень ("Слуга народу", 98%), Ігор Копитін ("Слуга народу", 97%), Андрій Клочко ("Слуга народу", 97%), Михайло Цимбалюк, ("ВО "Батьківщина", 97%), Олександр Бакумов ("Слуга народу", 96%), Максим Заремський ("Слуга народу", 96%), Сергій Мандзій ("Слуга народу", 96%) і Володимир Ватрас ("Слуга народу", 95%).

Загалом від початку повномасштабного вторгнення відбулося 3395 голосувань, під час яких було ухвалено понад 480 законів.

Теги: #рада #кву

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