Політика

21:26 02.08.2023

Українська дипломатія активно працює над підготовкою до нового політичного сезону в іноземних столицях

2 хв читати
Українська дипломатія активно працює над підготовкою до нового політичного сезону в іноземних столицях

Українська дипломатія активно працює над підготовкою до нового політичного сезону в іноземних столицях та штаб-квартирах міжнародних організацій, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Президент поставив керівникам закордонних дипломатичних установ чіткі завдання на найближчі місяці: які конкретні рішення необхідні щодо Формули миру, зброї, вступу до ЄС та НАТО, гарантій безпеки, підтримки економіки, допомоги нашим людям. МЗС як координуючий інститут у сфері зовнішньої політики активно працює за всіма поставленими завданнями для зміцнення міжнародної підтримки та забезпечення потреб військових на фронті. Не даремно гаслом наради обрано лаконічне: "Перемога — понад усе!" Це головна мета для дипломатів", – заявив Кулеба на щорічній конференції керівників іноземних дипломатичних установ України у середу в Ужгороді.

У рамках заходу керівники зарубіжних дипломатичних установ України також отримали чіткі доручення від керівництва держави стосовно підготовки до низки майбутніх важливих самітів, забезпечення рішень про початок переговорів щодо вступу України до ЄС та на шляху до членства в НАТО.

Окрім виступів глави держави та міністра закордонних справ України, під час конференції відбулися окремі тематичні сесії за участю першої леді, керівника Офісу президента та його заступників, міністра оборони, міністра зі стратегічних галузей промисловості, інших керівників органів сектору безпеки та оборони.

Традиційно конференція послів проводиться наприкінці грудня. На доручення президента України цього року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скликав захід влітку, що дозволило провести стратегічну сесію з українськими послами перед початком політичних сезонів.

 

 

Теги: #дипломати #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:51 18.07.2023
Єрмак із дипломатами відвідав ЧАЕС, де вони обговорили реалізацію Формули миру

Єрмак із дипломатами відвідав ЧАЕС, де вони обговорили реалізацію Формули миру

07:51 02.07.2023
Співробітники посольства РФ у Бухаресті покинули Румунію спецрейсом

Співробітники посольства РФ у Бухаресті покинули Румунію спецрейсом

13:51 01.07.2023
Єрмак провів зустріч із керівниками диппредставництв держав G7, G-19, Данії та ООН щодо реалізації Формули миру

Єрмак провів зустріч із керівниками диппредставництв держав G7, G-19, Данії та ООН щодо реалізації Формули миру

11:57 21.06.2023
Зеленський запросив учасників конференції з відновлення відвідати Україну

Зеленський запросив учасників конференції з відновлення відвідати Україну

02:12 21.06.2023
Шмигаль подякував Чарльзу III за особисту зацікавленість в організації Конференції з відновлення України

Шмигаль подякував Чарльзу III за особисту зацікавленість в організації Конференції з відновлення України

21:57 20.06.2023
Україна очікує на підписання низки важливих угод і меморандумів за підсумками Конференції з відновлення в Лондоні

Україна очікує на підписання низки важливих угод і меморандумів за підсумками Конференції з відновлення в Лондоні

15:51 19.06.2023
На конференції з відновлення України в Лондоні буде презентовано центр TechBridge і фонд підтримки проєктів у "зеленій енергетиці"

На конференції з відновлення України в Лондоні буде презентовано центр TechBridge і фонд підтримки проєктів у "зеленій енергетиці"

23:43 14.06.2023
Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

Конференція у Лондоні об 'єднає зусилля для відновлення нашої країни – Зеленський

16:18 02.06.2023
Резніков прибув до Сінгапуру на найбільший в АТР безпековий форум, провів низку зустрічей із колегами

Резніков прибув до Сінгапуру на найбільший в АТР безпековий форум, провів низку зустрічей із колегами

14:28 10.05.2023
У Лондоні 15-16 травня відбудеться конференція "Відновлення України: відбудова на базі досліджень"

У Лондоні 15-16 травня відбудеться конференція "Відновлення України: відбудова на базі досліджень"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України

Тиждень буде важливим для зовнішньої політики України - Зеленський

Посла Польщі запросили до МЗС України через висловлювання міністра канцелярії польського президента

У МЗС України закликали народних депутатів не спекулювати темою призначення послів

ОСТАННЄ

Україна і Польща зможуть самі залагодити будь-які непорозуміння

Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

Саміт НАТО у Вашингтоні може стати історичним для України

Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України

ЦВК визнала Локтіонову обраною нардепом

Підозрювати добровольців в ухилянні від служби - за рамками здорового глузду, - фракція ЄС в Київраді про підозри депутатам-військовим

Трампу висунули обвинувачення в рамках розслідування заворушень 2021 року

Тиждень буде важливим для зовнішньої політики України - Зеленський

Віталій Кличко обговорив з новим послом ФРН в Україні подальшу допомогу в боротьбі проти Росії

Єрмак обговорив із радником з нацбезпеки Індії імплементацію української Формули миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА