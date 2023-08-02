Українська дипломатія активно працює над підготовкою до нового політичного сезону в іноземних столицях

Українська дипломатія активно працює над підготовкою до нового політичного сезону в іноземних столицях та штаб-квартирах міжнародних організацій, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Президент поставив керівникам закордонних дипломатичних установ чіткі завдання на найближчі місяці: які конкретні рішення необхідні щодо Формули миру, зброї, вступу до ЄС та НАТО, гарантій безпеки, підтримки економіки, допомоги нашим людям. МЗС як координуючий інститут у сфері зовнішньої політики активно працює за всіма поставленими завданнями для зміцнення міжнародної підтримки та забезпечення потреб військових на фронті. Не даремно гаслом наради обрано лаконічне: "Перемога — понад усе!" Це головна мета для дипломатів", – заявив Кулеба на щорічній конференції керівників іноземних дипломатичних установ України у середу в Ужгороді.

У рамках заходу керівники зарубіжних дипломатичних установ України також отримали чіткі доручення від керівництва держави стосовно підготовки до низки майбутніх важливих самітів, забезпечення рішень про початок переговорів щодо вступу України до ЄС та на шляху до членства в НАТО.

Окрім виступів глави держави та міністра закордонних справ України, під час конференції відбулися окремі тематичні сесії за участю першої леді, керівника Офісу президента та його заступників, міністра оборони, міністра зі стратегічних галузей промисловості, інших керівників органів сектору безпеки та оборони.

Традиційно конференція послів проводиться наприкінці грудня. На доручення президента України цього року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скликав захід влітку, що дозволило провести стратегічну сесію з українськими послами перед початком політичних сезонів.