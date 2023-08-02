Політика

19:59 02.08.2023

Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

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Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

Україна вдячна кожній країні, яка їй допомагала, але її внесок у спільну безпеку також заслуговує на подяку, сказав у середу президент України Володимир Зеленський, під час виступу в Ужгороді на конференції українських послів за кордоном.

"Україна вміє бути вдячна і вдячна кожній країні, абсолютно всім людям, кожному народу, які нам допомагали. Але і наш внесок у спільну безпеку заслуговує на подяку", - сказав він. .

За його словами, "зупинити Росію у відновленні імперії – це врятувати свободу народів, які перебувають у зоні доступу для російських військових колон. Російська військова міць, яка була знищена українцями, вже не вбиватиме в Європі, Азії чи десь на інших континентах світу".

Зеленський зазначив, що "в наступні місяці в різних країнах відбудуться вибори, що створює певну складну кон'юнктуру. Нам потрібно розуміння, яке долає будь-яку таку політичну внутрішню кон'юнктуру".

"Як посли України ви повинні охолоджувати емоції, коли вони надто сильно вирують у політиці сусідів. Охолоджувати, але не бути німими", - наголосив він.

 

 

Теги: #допомога #зеленський #вдячність

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