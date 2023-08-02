ЦВК визнала Локтіонову обраною нардепом

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом України.

Як повідомила пресслужба секретаріату ЦВК, до комісії надійшла постанова Верховної Ради від 27 липня 2023 року, яка достроково припинила повноваження народного депутата Юрія Арістова у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

"ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №146, обраною народним депутатом України", - зазначається в повідомленні.