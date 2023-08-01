Єрмак обговорив із радником з нацбезпеки Індії імплементацію української Формули миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з національної безпеки Республіки Індія Аджитом Кумаром Довалом, під час якої пояснив позицію України з відновлення сталого і справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права, ґрунтуючись на Формулі миру президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у вівторок, Єрмак наголосив, що Україна інтенсифікує роботу з імплементації української Формули миру та підготовки до проведення цього року Глобального саміту миру. Він зазначив, що українська сторона активно працює над залученням якомога ширшого кола лідерів провідних країн Глобального Півдня.

Він також звернув увагу на те, що наша держава завжди готова вести рівноправний діалог з усіма країнами, які поважають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Керівник Офісу президента України та радник прем'єр-міністра Індії домовилися продовжувати конструктивний діалог, зокрема в контексті головування Індії в "Групі двадцяти" (G20), ідеться в повідомленні.