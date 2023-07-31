Політика

17:08 31.07.2023

Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна

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Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок, 31 липня, провів переговори з міністром закордонних і європейських справ Республіки Хорватія Гордоном Гирличем-Радманом, Україна і Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна.

"Головною темою наших переговорів сьогодні, як і традиційно з іншими партнерами, була зброя. Ми обговорили подальшу підтримку Хорватії, а також я подякував за вже надану допомогу. Зі зрозумілих причин, не буду ділитися деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані. Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС України.

Зважаючи на вихід РФ з Чорноморської зернової ініціативи, важливою темою переговорів став український продовольчий експорт.

"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері - це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу", - наголосив він.

Міністри також обговорили підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться в Загребі в жовтні. Очільник МЗС України висловив вдячність Хорватії, яка взяла на себе роль одного з глобальних лідерів із розмінування в Україні.

Крім того, дипломати приділили значну частину переговорів щодо впровадження Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Хорватська сторона підтвердила готовність взяти участь у втіленні цілої низки пунктів Формули миру: щодо продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, відновлення поваги до статуту ООН і територіальної цілісності України, досягнення справедливості за російські злочини та запобігання екоциду. Ми дуже вдячні. Це саме та конкретика, якої ми очікуємо від інших країн і ми продовжуємо спільно працювати над реалізацією Формули миру та проведення відповідного саміту", - заявив глава МЗС України.

Міністр запевнив, що Україна вдячна за хорватську підтримку: військово-технічну, фінансову і гуманітарну, зокрема енергетичну, а також прихисток понад 27 тисяч українців, лікування наших захисників та оздоровлення дітей і членів їхніх сімей.

Переговори та пресконференція в Києві відбулися в гібридному форматі. Кулеба взяв участь в онлайн-режимі, перебуваючи на самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19.

Теги: #зерно #хорватія #кулеба

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