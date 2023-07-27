Політика

17:02 27.07.2023

Рада не змінила порядок проведення сесій під час війни

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Рада не змінила порядок проведення сесій під час війни

Верховна Рада залишила незмінним порядок проведення сесій під час війни, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його словами, за відповідну постанову №9517 "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання під час проведення дев’ятої сесії в умовах дії воєнного стану" проголосували 250 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Згідно з постановою, якщо воєнний стан в Україні не припинено або не скасовано до початку наступної чергової сесії, всі наступні сесії в період дії воєнного стану проводитимуться в порядку, визначеному постановою Верховної Ради від 7 лютого 2023 року для роботи під час дев'ятої сесії.

Як повідомлялося, в умовах воєнного стану український парламент працює в режимі одного пленарного засідання, яке триває до дня припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше ніж до початку наступної чергової сесії Верховної Ради.

Вхід журналістів під час воєнного стану до будівлі парламенту на пленарне засідання заборонений.

Як повідомила у своєму телеграм-каналі співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, постанову підтримали депутати з фракцій "Слуга народу", "Голос" та обрані до парламенту від нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя!" (ОПЗЖ – ІФ-У).

"... знову голосують за таємні засідання ВР, відсутність преси в кулуарах, пленарні засідання раз на місяць, онлайн-комітети, канал "РАДА", зданий у лізинг ОП (Офіс президента - ІФ-У)", - написала Геращенко.

Теги: #рада #робота #воєнний_стан

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